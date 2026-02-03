Settimana Nazionale delle Stem: da domani Città della Scienza apre laboratori, mostre e Planetario

Città della Scienza aderisce alla Settimana Nazionale delle Stem, in programma dal 4 all’11 febbraio 2026, con un calendario di iniziative dedicate a bambine, bambini, ragazze e ragazzi per avvicinarli alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche attraverso esperienze dirette, informali e accessibili.

Per tutta la settimana il Science Centre e il Planetario diventano un laboratorio diffuso di scoperta e sperimentazione, dove il gioco si intreccia con la conoscenza e la scienza entra nella quotidianità attraverso esperimenti, racconti, numeri e osservazioni del cielo.

Attività didattiche per le scuole e percorsi interdisciplinari

Il programma propone attività educative rivolte a scuole di ogni ordine e grado, in coerenza con il Catalogo Scuola 2025–2026 di Città della Scienza. Sono previste giornate tematiche dedicate alla fisica, al coding, ai cinque sensi, alle scienze naturali, alla salute e al benessere, con percorsi interdisciplinari pensati per mostrare l’impatto concreto delle Stem sul presente e sul futuro.

In parallelo, studenti e docenti possono partecipare a visite guidate nelle aree espositive del museo: dal Museo interattivo del Corpo Umano Corporea alla mostra temporanea “Egyptian Blue. Between History and Innovation”, fino alla mostra “Insetti & Co.”. Un’offerta che attraversa corpo umano, chimica dei materiali, archeologia, biodiversità ed evoluzione con un approccio interattivo e multisensoriale.

Il Planetario tra astronomia, tecnologia e missioni spaziali

Un ruolo centrale è affidato al Planetario, con un palinsesto di spettacoli e documentari astronomici live e preregistrati. Tra i titoli in programma figurano “Robot Explorers”, “Esploriamo il Sistema Solare”, “Il cielo del mese” e “Dalla Terra all’Universo”.

Le proiezioni accompagnano scuole e famiglie in un viaggio tra pianeti, stelle, nebulose e missioni spaziali, rendendo accessibili concetti complessi di astrofisica e tecnologia aerospaziale. Uno spazio immersivo per imparare a leggere il cielo, riconoscere le costellazioni e comprendere i cicli degli astri, avvicinandosi al lavoro di scienziati, ingegneri e agenzie spaziali internazionali.

Weekend per le famiglie e Darwin Day

Accanto alle proposte scolastiche, nei weekend la Settimana delle Stem si apre alle famiglie con laboratori interattivi, science show e attività legate al Darwin Day, che ogni anno celebra, intorno al 12 febbraio, la figura di Charles Darwin e la teoria dell’evoluzione.

Tra letture animate, attività creative e percorsi sperimentali – dall’“Albero della vita” al “Meraviglioso mondo delle cellule”, fino a “Un giorno da Neanderthal” e agli spettacoli sugli adattamenti animali – bambini e ragazzi sono coinvolti in esperienze dirette che stimolano osservazione, formulazione di ipotesi e comprensione dei processi scientifici.

Dati, numeri e scelte consapevoli: il focus sulla data literacy

La settimana è arricchita da un’attività specifica dedicata a Stem e data literacy, realizzata in collaborazione con Istat. L’iniziativa è rivolta alle scuole secondarie e punta a far comprendere il ruolo dei dati e della statistica nell’interpretare la realtà, prendere decisioni consapevoli e orientarsi tra le professioni del futuro.

Attraverso esempi di vita quotidiana, giochi e momenti di dialogo con esperti, i numeri diventano strumenti per leggere il mondo, superare stereotipi e pregiudizi sulle discipline scientifiche e progettare il proprio percorso di studio e lavoro.

Una settimana per l’inclusione e le pari opportunità

Con la partecipazione alla Settimana Nazionale delle Stem, Città della Scienza conferma la propria missione di spazio aperto e inclusivo, in cui cultura scientifica, educazione, orientamento e cittadinanza attiva si intrecciano con l’obiettivo di ridurre le barriere di genere nell’accesso alle carriere scientifiche.

Scuole, famiglie e visitatori sono invitati a vivere museo, mostre, Planetario e laboratori come un ecosistema di opportunità per scoprire talenti, fare esperienza diretta di scienza e sentirsi parte di una comunità che guarda al futuro.