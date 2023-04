Settimana Santa, le celebrazioni presiedute da monsignor Battaglia

Al via la Settimana Santa a Napoli, ecco tutte le celebrazioni presiedute da S. Ecc. Mons. Domenico Battaglia. Questa mattina per la Domenica delle Palme alle ore 10.30 presso la Basilica di S. Giorgio Maggiore – Via Duomo Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme e Processione verso la Cattedrale e Celebrazione Eucaristica.

Mercoledì Messa del Crisma alle ore 18.30 e Rinnovo delle promesse sacerdotali e benedizione degli oli. Giovedì Santo “Cena del Signore: alle ore 16.30 l’Arcivescovo sarà presso il Campo Rom di Scampia. Alle ore 18.00 presiederà S. Ecc. Mons. Francesco Beneduce, vescovo ausiliare. Alle ore 22.30 Adorazione Eucaristica Comunitaria.

Venerdì Santo “Passione del Signore”, alle ore ore 10.00 Ufficio delle Letture e Lodi mattutine. Rinnovo degli impegni dei Diaconi permanenti. Alle ore 17.30 Celebrazione della Passione del Signore. Ore 20.30 Via Crucis diocesana presieduta dall’Arcivescovo. Parrocchia San Francesco e Santa Chiara – Napoli-Ponticelli

Domenica di Pasqua “Risurrezione del Signore”. Prima alle ore 22.30 Veglia Pasquale nella notte santa e alle ore 11.00 Messa del giorno.