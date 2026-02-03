Settimana Stem 2026, in Campania chimica e fisica parlano sempre più al femminile

In occasione della Settimana Stem 2026, in programma dal 4 all’11 febbraio, l’Ordine regionale dei chimici e dei fisici della Campania rinnova il proprio impegno nella promozione delle discipline scientifiche e tecnologiche, con un’attenzione particolare al superamento del divario di genere e alla valorizzazione del talento femminile nei percorsi di studio e nelle professioni tecnico-scientifiche.

Sotto la guida della presidente dell’Ordine, Rossella Fasulo, nonché presidente della Commissione Pari Opportunità della Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici, prende forma un programma di iniziative rivolte a studenti, studentesse e giovani professionisti, realizzato con il supporto del Comune di Napoli e della Regione Campania. Tra gli appuntamenti centrali della settimana, giovedì 6 febbraio alle ore 14.30, presso la sede dell’Ordine regionale dei chimici e dei fisici della Campania in via Toledo a Napoli, si terrà l’evento “Donne siSTEMate, aneliti di libertà”, organizzato in collaborazione con Ewmd Napoli, con l’obiettivo di mostrare come la sinergia possa costruire percorsi virtuosi. L’incontro vedrà la partecipazione di autorevoli personalità femminili che si sono distinte nel mondo della ricerca, delle professioni scientifiche e dell’innovazione, offrendo testimonianze concrete di percorsi di successo e contribuendo a rafforzare modelli positivi per le nuove generazioni.

All’interno della Settimana Stem 2026 trova spazio anche il Premio Ornella Vittorioso, giunto alla sua IV edizione, che verrà assegnato come ogni anno a una studentessa particolarmente distintasi per merito accademico e qualità del percorso in Scienze chimiche. Il riconoscimento conferma il proprio valore nel sostenere e incoraggiare l’eccellenza femminile nella formazione scientifica, come sottolineato dalla presidente della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine, Vivien Valli.

Il 9 febbraio alle 15.00, presso la Sala Don Peppe Diana del Consiglio regionale (Centro direzionale, Isola F13), si terrà l’incontro sulla medicina di genere “Prendiamoci cura delle donne, la cardiologia di genere”, organizzato dalla Commissione dei diritti e delle Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Campania, cui seguiranno altre iniziative.

Proseguono inoltre le attività promosse dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici, presieduta da Nausicaa Orlandi, che mettono al centro il confronto diretto tra nuove generazioni e professionisti del settore, per illustrare il ruolo attuale e futuro della chimica e della fisica, i percorsi formativi e le opportunità professionali legate a queste discipline strategiche per uno sviluppo sostenibile.

Accanto alle iniziative dedicate al mondo scolastico, la Federazione conferma il proprio sostegno alle giovani laureate attraverso il Premio Chimica e Fisica al Femminile, rivolto a tesi di laurea magistrale ad alto contenuto innovativo e tecnico-scientifico, strumento concreto di valorizzazione delle competenze e della ricerca al femminile.

“Le discipline Stem sono un motore fondamentale per il futuro del Paese e per la sua capacità di innovare in modo sostenibile – dichiara Fasulo –. Come Ordine regionale e Federazione nazionale lavoriamo affinché sempre più giovani, e soprattutto più ragazze, possano riconoscere nella chimica e nella fisica non solo un percorso di studio, ma una reale opportunità di realizzazione professionale e personale, libera da stereotipi e disuguaglianze”.

Per informazioni dettagliate sulle iniziative della Settimana Stem 2026 e sui bandi dei premi è possibile consultare i siti ufficiali dell’Ordine regionale dei chimici e dei fisici della Campania e della Federazione.