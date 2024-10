Settore Finance & Accounting: quali sono le posizioni più ricercate in Italia?

Il settore Finance & Accounting, espressione inglese utilizzata per indicare l’ambito di “Finanza e Contabilità”, ha un ruolo di notevole importanza all’interno di qualsiasi azienda a prescindere dalle dimensioni di quest’ultima.

Chi opera in questa delicata area ha il compito, sicuramente non semplice, di garantire il corretto funzionamento delle attività finanziarie e contabili dell’azienda.

Finance & Accounting: un settore strategico

Come si può comprendere, gli addetti del settore Finance & Accounting non partecipano in modo diretto al processo produttivo, ma assumono un ruolo strategico di cruciale importanza, fornendo, fra le altre cose, le informazioni indispensabili per prendere decisioni, contribuendo a ottimizzare i costi e verificare che le scelte siano finanziariamente sostenibili, sia nel breve che nel medio-lungo termine.

Se in alcuni ambiti gli annunci professionali non sono sempre numerosi, le offerte di lavoro per l’ambito finanza presentano una richiesta di profili costante nel tempo se non addirittura in crescita, soprattutto di figure con notevoli competenze tecnologiche e non soltanto fiscali e contabili per rispondere in modo efficace alla digitalizzazione dei processi.

Data l’importanza del settore, vediamo quali sono le posizioni più ricercate.

Finance & Accounting: le posizioni più ricercate

Sono varie le figure professionali che rientrano nell’area Finance & Accounting; fra le tante si ricordano principalmente quella del financial controller, quella del responsabile amministrazione e finanza e quella dell’accountant.

Il financial controller, indicato spesso come Controller, si occupa di monitorare e analizzare i dati finanziari per garantire che le risorse aziendali siano utilizzate in modo efficiente. Le sue principali responsabilità includono la stesura del bilancio, il monitoraggio delle performance finanziarie, la predisposizione di reportistica e l’analisi degli scostamenti rispetto al budget. Nel nostro Paese, il ruolo del financial controller è particolarmente richiesto nelle grandi aziende e nelle multinazionali, dove è necessario gestire complessi sistemi di controllo. Sono fondamentali un’ottima conoscenza dei software ERP (Enterprise Resource Planning, ovvero Pianificazione delle Risorse d’Impresa), capacità analitiche avanzate e un’ottima conoscenza della contabilità e del controllo di gestione.

Altra figura chiave all’interno di un’azienda è il responsabile amministrazione e finanza; è la persona che ha il compito di supervisionare e gestire tutte le varie attività che sono legate alla contabilità, all’amministrazione e alle finanze. Uno dei suoi compiti più importanti è quello di verificare che l’azienda rispetti le normative fiscali e contabili.

Sono richieste a questa figura ottime competenze in ambito contabile e fiscale, capacità di coordinare e gestire il team amministrativo e anche una conoscenza avanzata dei software ERP e dei vari strumenti di analisi finanziaria.

Particolarmente richiesta, soprattutto nel caso di aziende di piccole e medie dimensioni, è poi la figura dell’accountant, più spesso indicato come Contabile. I suoi compiti principali sono la gestione delle operazioni contabili giornaliere, la tenuta dei vari registri, la preparazione delle dichiarazioni fiscali e la chiusura del bilancio. È richiesta una buona conoscenza delle normative fiscali e delle tecnologie per la gestione delle scritture di contabilità.