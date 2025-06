Sfera Ebbasta si prepara ad infiammare lo stadio Maradona: al via da Napoli il Summer Tour 2025

Dopo la recente catena di 11 date da tutto esaurito nei principali palazzetti italiani, culminata con il gran finale di 4 sold out consecutivi all’Unipol Forum di Milano, Sfera Ebbasta è pronto a conquistare anche Napoli. Sabato 7 giugno calcherà il palco dello Stadio Diego Armando Maradona, portando per la prima volta il suo potente show nel tempio del Pibe de Oro.

“Sono molto emozionato per la data al Maradona, per l’importanza e la storia che ha quello Stadio, e perché è da tanto che non faccio un grosso show a Napoli, non vedo l’ora di cantare tutti insieme” , confessa Sfera Ebbasta.

Un’estate a tutto live per Sfera, che proprio con lo show di Napoli inaugura la stagione dei concerti a cielo aperto, per poi calcare fino al 30 agosto i palchi dei principali festival con il SUMMER TOUR 2025, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live: il 21 giugno a Ferrara @ Ferrara Summer Festival, il 13 luglio ad Alba (CN) @ Collisioni Festival, il 19 luglio a Roma @ Rock in Roma, il 25 luglio a Catania @ Villa Bellini, il 2 agosto a Cinquale (MS) @ Vibes Summer Festival, il 4 agosto a Gallipoli @ Sottosopra Fest, il 14 agosto a Olbia @ Red Valley Festival, il 26 agosto a Romano d’Ezzelino (VI) @ AMA Music Festival e il 30 agosto a San Benedetto del Tronto @ San. B Sound.

Per Sfera Ebbasta -indiscusso recordman di vendite e di sold out, con all’attivo 232 Dischi di Platino, 33 d’Oro e una fanbase multigenerazionale che su Instagram sfiora i 5 milioni di follower- il Maradona e le successive date del SUMMER TOUR 2025 rappresentano la nuova grande occasione per ripercorrere con il pubblico la sua storia in musica. Un’esperienza immersiva nel mondo e nell’estetica del Trap King, tra incredibili visual futuristici, giochi di luce e potenti lanciafiamme: un viaggio dalle origini fino alla consacrazione internazionale, passando per il ritorno al blocco con X2VR (Island Records), certificato Quintuplo Disco di Platino, fino al nuovo progetto con Shiva, SANTANA MONEY GANG, già Disco di Platino ed in vetta alle classifiche.

I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti ufficiali.

Il SUMMER TOUR 2025 è prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live.

Per info: VIVO CONCERTI – www.vivoconcerti.com