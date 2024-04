Sfiducia Santanché, alla Camera 213 “no” alla mozione. Lei replica da Pietrarsa: Ho da fare per il turismo

Nell’Aula della Camera è stata respinta con 213 no, 121 sì e 3 astenuti la mozione di sfiducia presentata dal M5S e sottoscritta da tutte le opposizioni ad eccezione di Italia Viva, contro Daniela Santanché. La ministra del Turismo non era presente nell’Aula di Montecitorio per impegni legati al suo ruolo di ministro. “Sono oggi a Pietrarsa perché ho da fare, per il turismo c’è da fare molto in Italia”, ha replicato a margine del “Meet forum – il turismo sostenibile” nel museo ferroviario di Pietrarsa. “In questa nazione si è fatto poco per il turismo. Questo governo – aggiunge – sta lavorando e stiamo lavorando per il turismo, che per quanto mi riguarda deve diventare la prima industria della nazione: il lavoro da fare è tanto è bisogna assolutamente lavorare. Poi se si vuole perdere tempo…”.