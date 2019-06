Sfumature d’arte con il console Gambardella

Venerdì 14 giugno 2019 nella meravigliosa cornice di Castello D’Alagno in Somma Vesuviana , l’arte , la cultura e la tradizione si sono incontrati nel magico evento “Sfumature D’Arte”.

Nato dall’idea della Dr. Elisabetta Molaro, l’evento ha ospitato il progetto “H2OROBLU”, incentrato sull’importanza della tutela delle risorse ambientali, in particolar modo dell’acqua e soprattutto, sull’importanza vitale che quest’ultima ha per l’esistenza della vita,tanto da essere considerata un diritto fondamentale dell’uomo.

L’evento, moderato magistralmente dalla Dr. Irma Molaro, si è aperto ufficialmente con l’inno nazionale italiano, venezuelano e beninese, a cura del Baritono M° Alessandro Masulli e del Pianista M° Salvatore Annunziata.

Numerose autorità nazionali ed internazionali hanno presenziato: il Sindaco di Somma Vesuviana; Dr. Salvatore di Sarno; l’On. Gianfranco Di Sarno, membro della Camera dei Deputati; la Console Generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela a Napoli; Dr. Esquia Rubino Celis de Nunez; il Console della Repubblica del Benin a Napoli, Dr. Giuseppe Gambardella; la rappresentante del movimento MSOI, Dr. Simona Vallefuoco; il Fondatore della rivista Opinio Juris Law & Politics Review, Dr. Domenico Nocerino ed il rappresentante dell’Associazione “Infinito”, Dr. Ivan De Blasio.

Nelle due serate si alternerà la danza, teatro e musica con esibizioni di nomi noti nel panorama nazionale e talentuosi giovani Sommesi.

” Il Castello d’Alagno dovrebbe sempre essere scenario di eventi culturali” -sottolinea Elisabetta Molaro, in collaborazione con la Dr. Irma Molaro (sempre presente ed attiva sul territorio per la divulgazione, la promozione, e la tutela del patrimonio artistico culturale del territorio) e con Emanuela Vacca: “Unire in soli due giorni realtà artistiche così diverse ed importanti per creare un evento brioso è stata una bella sfida,ma quando la squadra è affiatata i risultati arrivano presto” ha dichiarato la Dr. Vacca.

A seguito dell’evento culturale, nel cortile del Castello si sono esibite i cantanti e ballerini talentuosi del territorio sommese: “Percorsi di Danza”diretto dal maestro Angelo Parisi, Lu Rose, Louise , Rosangela Angri, Gaetano Nocerino, Magda, Chiara di Matteo, Alessandra Ciccariello, Angelica Capasso, Camilla Miranda, Frank Russo, Alessandro Masulli, Salvatore Annunziata, Michele e Zez; con la partecipazione straordinaria di Michele Olivieri, regista internazionale, Ignazio Colagrossi, scultore del Vaticano, Alessandra Maltoni, Andrea Loi e della scrittrice Adele Caprio.