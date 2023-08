Sgarbi difende Vannacci: Legittimo esprimere le proprie idee. Il generale umiliato dalla dittatura della minoranza

“Nella garanzia dei diritti non ci sono gerarchie. Abbiamo visto che è riconosciuto legittimo dai vertici dell’Esercito il matrimonio di due persone dello stesso sesso. È un affare privato ma si consente che l’unione si compia in divisa. Non lo discutiamo ma, parimenti, dev’essere consentito non in divisa, ma in un libro, scrivere le proprie idee, tra l’altro legate a profondi principi cristiani senza patire sanzioni. In caso contrario ,come è avvenuto, non si fa altro che confermare le idee e i pensieri che si intende punire”. Così lo storico e critico d’arte, sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, interviene sulle polemiche che hanno portato alla destituzione del generale dell’Esercito, Roberto Vannacci. “Ogni posizione e ogni libertà garantita dalla Costituzione – aggiunge – non può essere censurata. Il pensiero progressista non può autoritariamente mortificare e spegnere il pensiero conservatore”. “Dopo il trattamento subito il Generale Vannacci potrà ancora scrivere e parlare o dovrà essere umiliato dalla dittatura della minoranza attraverso l’autorità dello Stato? Questo è regime”, conclude.