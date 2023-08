Sgomberata area ex macello di Monza, allontanati 8 abusivi

MONZA (ITALPRESS) – Gli agenti della Questura e della Polizia Locale di Monza hanno sgomberato, dopo la segnalazioni di alcun cittadini, l’area dell’ex macello di via Procaccini. All’interno sono stati sorpresi sette stranieri senza fissa dimora e un italiano, nato a Torino, e residente a Cinisello Balsamo. Gli stranieri sono risultati irregolari e con precedenti penali. Dopo essere stati identificati, il questore di Monza e della Brianza, Marco Odorisio ha adottato il provvedimento di allontanamento dal territorio italiano entro sette giorni. Per quanto riguarda l’italiano, è stata attivata la Divisione Polizia anticrimine per la misura di prevenzione del foglio di via dal comune di Monza. vbo