Sgombero del Leoncavallo, la domanda corre su X: ora Casapound?

Roma, 21 ago. (askanews) – Anche oggi “No”. E’ quanto si legge sull’ormai storico account sul social X che si chiama: “Hanno sgomberato la sede di CasaPound?”, e che quasi quotidianamente tuitta la risposta alla domanda. Nella bio si spiega che vengono postati “Aggiornamenti quotidiani sullo stabile infestato dalle tartarughe in via Napoleone III a Roma”, il palazzo occupato appunto da Casapound. Oggi ci sono più repost del solito, ovviamente sullo sgombero del Leoncavallo. Perfino il post di Elio Vito, con la non originale ma interessante domanda retorica: “A Milano è stato sgomberato lo storico centro sociale del Leoncavallo. Adesso toccherà a Casapound, vero?”.