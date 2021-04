“Sguardi plurali”, contest sulle migrazioni: sfida per fotografi under 35

Seconde generazioni, migrazioni, pluralità culturale e sociale. Sono questi i temi al centro del concorso fotografico Sguardi plurali, promosso da Fieri-Forum internazionale ed europeo di ricerche sull’immigrazione insieme alla Società umanitaria di Carbonia e in collaborazione con Camera-Centro italiano per la fotografia. L’obiettivo di Sguardi plurali è creare una raccolta di testimonianze e racconti del quotidiano che sappiano fare emergere la pluralità culturale e sociale contemporanea italiana, attraverso l’uso del linguaggio fotografico. In un presente in cui immagini fotografiche e video plasmano come mai prima gli immaginari collettivi e la pubblica opinione, temi come la migrazione non sono mai raccontati da chi vive o ha vissuto un’esperienza di migrazione a livello personale o famigliare. Per dare centralità a questo punto di vista ignorato, Sguardi plurali cerca storie che nascono da giovani con un retroterra migrante: è infatti dedicato a loro il Bando di Sguardi plurali, che scade l’11 luglio 2021 e che si rivolge a autrici e autori con età inferiore ai 35 anni, nati all’estero e immigrati in Italia o nati in Italia da almeno un genitore di origine straniera.