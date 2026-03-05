Shakira fuori col nuovo singolo Algo tú feat. Beéle

Milano, 5 mar. (askanews) – opo aver lavorato insieme alla realizzazione di “Hips Don’t Lie (Spotify Anniversary Version)”, focus track dell’EP uscito per l’anniversario su Spotify dell’album del 2005 “Oral Fixation, Vol. 2”, Shakira e Beéle tornano insieme con il nuovo singolo Algo tú, disponibile da oggi in digitale e in radio da venerdì 13 marzo (QUI)

Algo tú, prodotto da A.C., Flambo, Shakira e Beéle, fonde i diversi stili dei due artisti dando vita a una straordinaria hit Latin & Afro-fusion, con un richiamo a strumenti e suoni autoctoni come la gaita colombiana (un tipo di flauto di Pan), un tributo alla città di Barranquilla, dove sia Shakira sia Beéle sono nati.

Shakira e Beéle hanno presentato “algo tú” dal vivo lo scorso fine settimana allo Zócalo di Città del Messico, davanti a oltre 400.000 fan. Questo concerto ha fatto crescere ancora di più l’attesa per l’imminente ritorno di Shakira alla Copacabana Beach a Rio de Janeiro, dove si esibirà il 2 maggio per il concerto “Todo Mundo No Rio” dove eseguirà i più grandi successi di tutta la sua carriera.

L’uscita di “Algo tú” arriva dopo la nomina di Shakira da parte di Billboard come artista con il “tour ispanico di maggior successo di tutti i tempi” grazie al suo recente Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, che ha raggiunto 421,6 milioni di dollari di incassi, con 82 concerti negli stadi tra Stati Uniti e America Latina e oltre 3,3 milioni di spettatori.

A rendere quest’anno ancora più importante, Shakira è stata appena annunciata tra i candidati del 2026 per la Rock & Roll Hall of Fame. Questo prestigioso riconoscimento sarà deciso tramite votazione e poi annunciato durante la cerimonia di apertura della Rock & Roll Hall of Fame del 2026.