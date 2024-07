Shakira si esibirà alla finale della CONMEBOL Copa América 2024

Milano, 10 lug. (askanews) – Dopo il successo di “Las Mujeres Ya No Lloran”, uno degli album più ascoltati dell’anno, l’artista pluripremiata ai Grammy® e Latin Grammy® Shakira si esibirà domenica 14 luglio durante l’intervallo della finale della CONMEBOL Copa América 2024™ all’Hard Rock Stadium di Miami.

Protagonista dell’evento per la prima volta in assoluto, Shakira entusiasmerà gli oltre 54 mila presenti allo stadio con le sue hit più celebri e i suoi ultimi successi, presentando uno spettacolo che unirà la sua estetica innovativa alla grandiosità del calcio sudamericano.

«Shakira è una straordinaria star sudamericana che ha incantato il mondo intero – dichiara Alejandro Domínguez, presidente della CONMEBOL – Le sue canzoni sono cantate e ballate in ogni angolo del pianeta, diventando così un fenomeno mondiale che supera i confini ed è apprezzata da milioni di persone. Siamo sicuri che la sua prestazione alla Copa América USA 2024™ rafforzerà il messaggio di sana passione e unità attraverso lo sport».

Il nuovo album “Las mujeres ya no lloran” è disponibile in digitale, cd, e vinile in tre versioni distinte, ognuna dedicata ad una pietra preziosa: LP Diamante vinile colore crystal clear, LP Zaffiro con vinile colore blu trasparente, LP Rubino con vinile colore rosso.

Il disco, uscito a 7 anni di distanza dall’ultimo album in studio “El Dorado”, è una grandiosa testimonianza della resilienza e della forza di Shakira e del potere della musica, capace di trasformare anche le esperienze più difficili in momenti preziosi.

“Las Mujeres Ya No Lloran” contiene 16 tracce, di cui 8 inedite, 1 remix e 7 singoli di successo come “Music Sessions Vol. 53” con Bizarrap, “TQG” con Karol G, “Te Felicito” con Rauw Alejandro (ORO in Italia), “Copa Vacía” con Manuel Turizo e altri ancora. I singoli hanno totalizzato oltre 3 MILIARDI E MEZZO di stream su Spotify e il brano “Puntería” ha conquistato la #1 dell’Airplay radiofonico italiano.

“TQG” e “Music Sessions Vol. 53” hanno entrambe debuttato alla #1 della Top 50 globale di Spotify. “Music Sessions Vol. 53” è la canzone in lingua spagnola con più riproduzioni in un singolo giorno nella storia di Spotify. Shakira e Bizarrap hanno anche vinto “Canzone dell’Anno” e “Miglior Canzone Pop” per il brano ai Latin Grammy® Awards del 2023.

«Realizzare questo album è stato un processo alchemico – dichiara Shakira – Mentre scrivevo ogni canzone, stavo ricostruendo me stessa. Mentre le cantavo, le mie lacrime si trasformavano in diamanti e la mia vulnerabilità in forza». Shakira detiene già il titolo di artista latina femminile più venduta nella storia, con una carriera pluriennale di innovazione e successi, ma ha continuato a consolidare il suo status leggendario nell’ultimo anno grazie al successo travolgente degli ultimi singoli pubblicati.

L’artista inizierà il suo tanto atteso tour mondiale con 17 concerti negli Stati Uniti a partire dal 2 novembre.