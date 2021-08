Shanghai, al via la mostra “Maestri” con i capolavori della pittura italiana

Dal 12 agosto 2021 al 3 gennaio 2022 il Bund One Art Museum di Shanghai ospiterà la mostra “Maestri. Dal Rinascimento all’Ottocento” realizzata da TIX Media con la collaborazione di Accademia Carrara di Bergamo, Arthemisia e Bund One Art Museum ed il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese e del Consolato Generale d’Italia a Shanghai. In uno spazio di circa 2000 metri quadri, la mostra proporrà una selezione di dipinti dell’Accademia Carrara, 54 opere dalla metà del Quattrocento alla metà dell’Ottocento, capolavori della pittura italiana tra cui spiccano Raffaello, Mantegna, Giovanni Bellini, Lorenzo Lotto e Hayez. L’esposizione “rappresenta un meraviglioso esempio della ricchezza e della poliedricità del genio italiano – ha dichiarato Luca Ferrari, ambasciatore d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese – In una fase ancora fortemente segnata dalla pandemia, gli amici cinesi potranno così assaporare un po’ d’Italia direttamente a Shanghai”.