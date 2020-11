“Shape”, dodicesimo bando per Pmi europee: candidature entro il 1° dicembre

Pubblicato il dodicesimo bando del programma SHAPE (SME HPC Adoption Programme in Europe) della Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE), che si rivolge alle Pmi europee con un’idea di business che potrebbe beneficiare dell’High Performance Computing per aumentare la loro competitività.

Il programma SHAPE mira quindi a lavorare con PMI selezionate per introdurre strumenti e tecniche basate sull’HPC nel loro ambiente commerciale, operativo o produttivo.

Le PMI selezionate verranno assegnate ad uno dei centri PRACE e avranno così la possibilità di collaborare con un esperto per un periodo di 2-6 mesi per valutare e/o sviluppare una soluzione basata sull’HPC. Le PMI dovranno pubblicizzare la partecipazione al programma e produrre un white paper pubblico sul lavoro realizzato.

Il bando si rivolge ad imprese che hanno la propria sede centrale, o che possano giustificare una sostanziale attività di R&S in questi paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

Per partecipare, le PMI interessate possono candidarsi entro il 1° dicembre 2020.