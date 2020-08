Shell e Ducati rinnovano partnership tecnica

BORGO PANIGALE (BOLOGNA) (ITALPRESS) – Shell e Ducati annunciano il rinnovo triennale della partnership tecnica per la fornitura di olio motore nello stabilimento di Borgo Panigale e Rayong (Tailandia). Inoltre, le due aziende estendono in Germania, Francia e UK l’accordo di aftermarket per la diffusione dell’olio Shell Advance Ducati, già presente in Italia, Usa e Canada.

Con Shell Advance Ducati, i ducatisti beneficiano delle innovazioni sviluppate grazie alla partnership tecnica tra Shell e Ducati in MotoGP e nel Mondiale Superbike, dove da 21 anni i prodotti Shell vengono testati. Sviluppata appositamente per il cambio dell’olio motore delle Rosse di Borgo Panigale, questa formulazione su misura di Shell Advance utilizza la tecnologia PurePlus di Shell ed è progettata per offrire una protezione completa mantenendo puliti i pistoni, proteggendo il motore dall’usura e dalle alte temperature.

Per Claudio Domenicali, Ceo Ducati Motor Holding, “il passaggio delle conoscenze acquisite in gara sulle moto di produzione è per Ducati un procedimento naturale. Anche nello sviluppo della nostra partnership con Shell, che da oltre 20 anni è con successo al nostro fianco in ogni circuito, abbiamo adottato questo approccio. Shell Advance Ducati 15W-50 è nato per questo, con l’obiettivo di fornire ai nostri appassionati Ducatisti un prodotto ad alte prestazioni ed efficace quanto l’olio motore utilizzato dai nostri team in pista”.

Marco Brun, VP e Country Chair Shell Italia: “Siamo orgogliosi di aver rinnovato la nostra partnership con Ducati, un brand iconico italiano sinonimo di massime prestazioni in tutto il mondo. Siamo lieti che la nostra storica collaborazione con Ducati, consolidata sui circuiti di gara, continui a crescere ogni anno per rendere accessibili le performance dei nostri lubrificanti Shell Advance Ducati ai motociclisti di tutto il mondo”.

(ITALPRESS).