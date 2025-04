“Sherlock I’m Not Holmes”: un giallo teatrale per riflettere sulla scuola debutta a Napoli

Il 7 aprile approda al Teatro Acacia di Napoli (alle 9.30 e 11.30) “Sherlock I’m Not Holmes”, il nuovo lavoro teatrale di Luca Varone, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Un’opera originale e stimolante che promette di lasciare il segno.

Luca Varone, attore, regista e drammaturgo, ha studiato tra Londra e Roma, lavorando in teatro e cinema. Fondatore della Klimax Theatre Company e della Residenza Artistica Sharing Art, ed è noto per il suo approccio innovativo al teatro, e alla formazione delle nuove generazioni. Con la sua compagnia, Klimax, ha abituato il pubblico a spettacoli che sfidano le convenzioni e abbattono le barriere linguistiche e culturali. Porta in scena lavori in italiano e inglese, avvicinando i giovani alla lingua del futuro e al pensiero critico. Con “Sherlock I’m Not Holmes”, si cimenta in un giallo teatrale che, ispirandosi al celebre detective, coinvolge il pubblico in una riflessione sulla scuola e sull’educazione linguistica.

Un giallo con un doppio filo narrativo

“Sherlock I’m Not Holmes” parte da un’idea audace: un giallo teatrale in cui il pubblico è chiamato a risolvere un crimine. Una professoressa reale, non un’attrice, che accompagna i suoi studenti a teatro, viene misteriosamente uccisa durante la performance. Da qui, Sherlock Holmes e il suo fedele Watson indagano per scoprire il colpevole. Ma dietro il crimine apparente: Luca Varone cela una denuncia più profonda: la crisi del sistema scolastico italiano e la difficoltà di garantire agli studenti una reale padronanza dell’inglese, competenza fondamentale in un mondo globalizzato. Il giallo, infatti, non è solo un gioco di indizi e colpi di scena, ma diventa un’allegoria del fallimento dell’istruzione, in cui i personaggi simbolizzano un sistema incapace di preparare le nuove generazioni alle sfide linguistiche e culturali del futuro.

Un viaggio tra il passato e il presente

Per raccontare questa storia, Luca Varone si ispira alla tradizione del giallo vittoriano, rendendo omaggio a Conan Doyle, il creatore di Sherlock Holmes. In scena non viene riproposto il classico detective che tutti conosciamo, bensì i personaggi classici vengono usati per coinvolgere il pubblico in una riflessione sul presente. Il pubblico, quindi, diventa parte attiva del processo deduttivo, invitandoli a risolvere il caso insieme ai protagonisti. L’uso della lingua inglese non è solo stilistico, ma un mezzo per sensibilizzare i giovani sull’importanza di un apprendimento fluido e naturale, essenziale per il dialogo globale. Così, “Sherlock I’m Not Holmes” diventa una lezione teatrale che stimola l’apprendimento della lingua, ma anche lo sviluppo di un pensiero critico verso il sistema educativo italiano.

Un obiettivo più grande: sviluppare il pensiero critico

La performance, è una vera e propria riflessione sul ruolo del teatro nell’educazione e nell’evoluzione del pensiero critico. Attraverso la lente del giallo, solleva interrogativi sul sistema scolastico e sull’approccio all’apprendimento. “Sherlock I’m Not Holmes” non è solo un enigma da risolvere, ma un invito a ripensare alla scuola e l’insegnamento delle lingue. Un messaggio potente, racchiuso in 90 minuti di teatro che sfida e coinvolge il pubblico, offrendo uno spunto di riflessione essenziale per le nuove generazioni.