Shoah: Calderoli, ‘mantenere alta guardia, orribile passato non ritorni’

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Oggi è il Giorno della Memoria, del dovere di ricordare, di farlo ricordare ai più giovani passando loro un testimone generazionale, perché sappiano, perché ricordino, perché un simile orrore non si ripeta mai più e in generale non si ripetano i genocidi, penso per esempio anche a quello del popolo armeno perpetrato dai turchi. Manteniamo alta la guardia, perché questo orribile passato non possa mai più tornare”. Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.