Shoah, La Russa “Compito di tutti tramandare il ricordo”

ROMA (ITALPRESS) – “Il ricordo dell’immane tragedia della Shoah possa essere sempre più memoria condivisa di una comunità nazionale che ripudia con forza ogni forma di odio, di discriminazione, di razzismo, di antisemitismo e di antisionismo. Tutti noi abbiamo il dovere di non dimenticare e di far conoscere, soprattutto alle generazioni più giovani, il dramma e le atrocità che subirono gli ebrei a partire dall’infamia delle leggi razziali italiane”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso della commemorazione del Giorno della Memoria in Aula.

“E’ compito di tutti, a cominciare dalle più alte istituzioni, tramandare il ricordo affinchè in futuro non si ripetano mai più simili tragedie – prosegue – ma il modo migliore è quello, appunto, della memoria: senza la memoria non c’è mai la certezza che non vi sia la ripetizione di gesti odiosi”.

-foto agenziafotogramma.it-

