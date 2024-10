Shoah, Meloni: rinnovare impegno contro odio antisemita

Roma, 16 ott. (askanews) – “Primo Levi diceva: ‘Se comprendere è impossibile conoscere è necessario’. Parole che indicano, ancora oggi, la strada da seguire per mantenere viva la memoria di ciò che è successo e per rinnovare il nostro impegno contro l’odio antisemita, che ha trovato nuova linfa dopo la disumana aggressione perpetrata da Hamas il 7 ottobre 2023 contro il popolo israeliano”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione dell’81esimo anniversario del rastrellamento degli Ebrei di Roma.