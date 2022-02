Shopper personalizzate: come (e perché) sfruttarle per il marketing

Le strategie di marketing e promozione del marchio sono sempre più orientate allo sfruttamento dei mezzi di comunicazione digitali, in quanto offrono la possibilità di raggiungere un elevato numero di persone in tempi estremamente rapidi. Ciò nonostante, molte aziende si affidano anche a strumenti apparentemente più ‘tradizionali’ per promuovere il proprio brand come, ad esempio, l’oggettistica personalizzata (gadget, accessori e simili).

In tal caso, la promozione del marchio fa leva sui principi del visual marketing, quella disciplina che riconosce ad un oggetto fisico la capacità di veicolare un messaggio, in virtù di una percezione univoca dell’aspetto materiale ed emotivo dell’oggetto stesso. In parole povere, un gadget o un accessorio non vengono percepiti più soltanto come strumenti funzionali ma anche come un’immagine, che sintetizza le prerogative materiali, costruttive ed estetiche. In tal modo, un oggetto personalizzato diventa il veicolo attraverso il quale un’azienda è in grado di comunicare all’esterno non solo la propria identità visuale ma anche i valori e la mission che ne caratterizzano l’operato. Questi principi si possono applicare anche ad un accessorio come le shopper personalizzate: di seguito, vediamo in che modo farne una leva di marketing per promuovere il proprio brand.

A cosa serve una shopper personalizzata

Per quanto possa sembrare banale, una shopper personalizzata può avere un ruolo molto importante nella promozione del brand. Ciò è dovuto a diversi fattori; in primis, contribuisce a rendere chiara e riconoscibile l’identità grafica e visiva del marchio. In aggiunta, una busta personalizzata consente di arricchire il packaging, offrendo un ulteriore servizio di customer care al cliente. Questo aspetto viene accentuato e valorizzato se la bag è, di per sé, un prodotto di buona qualità che il cliente possa utilizzare nuovamente anche dopo l’acquisto.

Vi è poi un altro aspetto che rende questo tipo di strumenti di marketing piuttosto efficaci; una shopper, una volta uscita dal negozio, assume una funzione analoga a quella di un cartellone pubblicitario, ossia aumentare la visibilità del marchio esponendolo alla vista di tanti (potenziali) clienti. In sintesi, una shop bag personalizzata serve a costruire una buona ‘prima impressione’, attraverso una serie di dettagli che comunicano all’osservatore un messaggio ben preciso.

Come valorizzare le bag personalizzate a scopo di marketing

Affinché la funzione comunicativa e promozionale delle shopper sia opportunamente valorizzata, è necessario che il prodotto abbia delle caratteristiche ben precise. In linea di principio, deve essere sviluppato in maniera congruente rispetto all’utilizzo a cui è destinato; un negozio di abbigliamento, ad esempio, ha bisogno di bag di vari formati per contenere i capi di abbigliamento, gli accessori o le scarpe. In altre parole, formato e dimensioni devono essere tali da rendere la shopper pratica e funzionale.

La scelta dei materiali è un altro aspetto che contribuisce a personalizzare il prodotto finale e, al contempo, esprimere i valori del marchio. Le bag in carta riciclata o in tessuto non tessuto veicolano una maggiore attenzione verso l’impatto ambientale e la sostenibilità del packaging, dal momento che si tratta di articoli resistenti e riutilizzabili.

Inoltre, non va sottovalutata la qualità grafica della personalizzazione. La riproduzione del marchio deve essere curata in ogni dettaglio, dalla scelta dei colori a quello del font, passando per le dimensioni e la collocazione sulla shopper. Il marchio, infatti, deve essere sì riconoscibile ma non certo sproporzionato rispetto alle dimensioni della bag, altrimenti si rischia un effetto contrario a quello desiderato.

Tutti gli aspetti sopra menzionati devono essere valutati da professionisti in possesso delle opportune competenze per sviluppare adeguatamente il prodotto finale. Per questo, è bene affidare la realizzazione delle shopper personalizzate a portali specializzati come Mister Shopper; in tal modo, la bag personalizzata sarà sviluppata a creata per rispondere a precise esigenze tecniche e di marketing.