Shopping online e promozioni estive: un’occasione da non lasciarsi sfuggire

Lo shopping online è ormai una delle realtà più consolidate al mondo. Ogni giorno, infatti, milioni di utenti si collegano alla rete per effettuare acquisti di ogni genere. Ed ogni giorno è possibile sfruttare occasioni davvero imperdibili.

I numeri dello shopping online

E l’estate è la stagione perfetta per effettuare acquisti online. Basti pensare ai numeri dell’anno scorso: dal 21 Giugno al 22 Luglio 2019 sono state evidenziate +21,4% di ricerche online rispetto allo stesso periodo del 2018 (confrontando il 2018 con il 2017, invece, viene evidenziato un è +12,6%).

Inoltre, secondo uno studio, il 37% di tutti gli italiani connessi ad Internet effettua almeno una transazione all’anno. Chi acquista online operando ancora dal proprio PC rappresenta il 55% della totalità degli utenti. Inoltre si registra un aumento anche di chi preferisce fare acquisti utilizzando direttamente il proprio smartphone.

La maggioranza di chi effettua acquisti sul Web ha un’età compresa tra i 25 e i 54 anni. Seguono gli over 65, in netta maggioranza rispetto ai più giovani (età compresa tra i 15 e i 24 anni). Gli shopper online italiani dimostrano di essere molto attenti ai prezzi. Secondo una ricerca il 35% delle persone analizzate si affida a comparatori di prezzi prima di procedere all’acquisto. Il mondo on-line è una risorsa preziosa per i clienti, sempre più informati, solo lo 0,7% del campione afferma di non effettuare mai comparazione dei prezzi on-line. Un elemento del quale anche i player della distribuzione tradizionale sono obbligati a tenere conto visto che è ormai impossibile marginalizzare facendo leva sulla mancanza di competenze da parte del cliente.

Lo shopping online e l’estate

Come abbiamo detto l’estate rappresenta uno dei periodi più floridi per quanto riguarda il mondo dello shopping online. In estate, infatti, nascono molte iniziative che riservano sconti particolari agli utenti, come ad esempio il Summer Black Friday. Si tratta di una iniziativa molto interessante che consente di sfruttare dal 20 al 26 luglio sconti a partire dal 20% e fino al 70% sulle migliori marche.

Le regole da seguire

Con l’arrivo dei saldi i siti sono sempre più “affollati”. Prima di procedere all’acquisto è importante controllare alcuni dettagli. Alcuni siti web potrebbero infatti proporvi la consegna gratuita, ma è importante controllare le modalità di reso. Infatti, nel periodo dei saldi, è molto facile che i prodotti consegnati presentino delle difformità rispetto a quanto desiderato. È molto importante acquistare solo su siti protetti da sistemi di sicurezza internazionali come SSL e SET: sono riconoscibili dal simbolo di un lucchetto chiuso nella barra di indirizzo e diffidare dalle offerte estremamente vantaggiose (potrebbero essere siti che “giocano” con l’iva o che mettono in vendita merce di incerta provenienza).

Per quanto riguarda i pagamenti, meglio scegliere quelli con carta di credito prepagate o paypal (meglio evitare il bonifico) e non comunicate mai i riferimenti o altri dati personali via email.