Show di Achille Lauro al Circo Massimo: 10 giugno 2026 all’Olimpico

Milano, 30 giu. (askanews) – L’annuncio arriva alla fine della prima data al Circo Massimo: Achille Lauro sarà il 10 giugno 2026 allo Stadio Olimpico di Roma, live di apertura della stagione musicale allo stadio della Capitale del prossimo anno. Con uno show di oltre due ore, l’artista romano ha infiammato il pubblico nella prima delle due date romane. “Sono cresciuto con le canzone dedicate alla mia città – ha detto in un incontro stampa prima di esibirsi al Circo Massimo, ieri sera – ed esibirmi al Circo Massimo è qualcosa di impensabile”.

“Usciamo da un periodo bellissimo – ha aggiunto Lauro – stiamo cercando di uscire da quello che il mercato impone. Dopo un paio di anni di ricerca musicale, in giro per il mondo, a cercare la nostra identità, la conseguenza è stata questo periodo stupendo: prima con “Amore disperato”, poi l’esperienza con X Factor – con il pubblico che ha scoperto anche un mio lato caratteriale forse sconosciuto – poi Sanremo, con “Incoscienti giovani” – una sorta di diamantino – infine la dedica alla mia città, Amor, come una dedica a una donna”.

Ed è proprio con Amor che Achille Lauro ha aperto il suo show – 32mila presenze nelle due date – per poi proseguire con Bam Bam Twist fino a Amore disperato, Rolls Royce e Incoscienti giovani. Il gran finale è con “C’est la vie” e “16 marzo”. L’artista annuncia: “Qualcosa che sogno da quando ho 10 anni sta per avverarsi”; parte il trailer che condensa i suoi 10 anni di carriera, prima di lanciare il suo primo stadio: 10 giugno 2026, Olimpico.

“La fine del 2025 e tutto il 2026 lo dedicherò principalmente ai live e alla musica – ha aggiunto Lauro – credo che ci sia bisogno nel mercato di musica di estrema qualità. L’obiettivo per il mio futuro è di uscire dalle logiche discografiche”. Insomma, “iniziare un nuovo percorso di una musica più Queen che radio italiane”. Spiega ancora: “Una musica senza logiche o strutture imposte, senza schemi, con l’intenzione di essere liberi”.

Achille Lauro commenta anche chi ha polemizzato sui ‘corpetti’ indossati da Marco Mengoni nel suo tour. “Credo che Marco sia grande, musicalmente e anagrafcamente, per decidere cosa sia meglio per il suo spettacolo. Credo sia una scelta ponderata e voluta. Lo show è stato molto impattante, e anzi complimenti per quello che hanno messo in scena”.

Al Circo Massimo la protagonita resta la musica: 29brani in scaletta che condensano le diverse anime dell’artista in cinque momenti scanditi da altrettanti look sia classici che rock.

I pezzi sono tutti riarrangiati con la direzione musicale di Daniele Nelli e quella esecutiva di Marco Lanciotti affinché abbiano tutti un nuovo sound che suoni come quello di Comuni Mortali, il suo settimo album,certificato oro e da subito al primo posto della classifica Fimi degli album più venduti e in vetta alla Top album Debut Global di Spotify.

Sul palco con lui un’inedita formazione che vede lafusione della band (Daniele Nelli – chitarra, Marco Lanciotti – batteria, Gregorio Calculli – pianoforte,Nicola Iazzi – basso, Riccardo Castelli – chitarra,Mattia Tedesco – chitarra), di 40 musicisti tra fiati, archi, cori, percussioni e l’accompagnamento, in alcuni brani, della cantante lirica Valentina Gargano.

Tutti i successi senza tempo, le ballad, la tradizione mescolata alle sonorità più moderne, epoche e generi diversi, il live non può che partire con tutta la super band sul palco, Lauro in abito rosso, con AMOR, la sua dedica a Roma e ultimo singolo “Roma, lusingato di essere qui questa notte. Siete stupendi. Finalmente a casa!” “È incredibile tornare nella mia città, e trovarvi così. Qui, da dove siamo partiti, senza sapere dove stavamo andando e soprattutto senza sapere dove arriveremo noi”.

Si prosegue sulle note di Bam Bam Twist, 1969, Dannata San Francisco per poi passare a un momento più intimo, esaltato dai suoni degli archi e delle percussioni, vestito in total black. Su Perdutamente il pianoforte sale sospeso verso l’alto, accompagnato dalla voce della cantante lirica Valentina Gargano, e ancora Cristina, il brano omaggio a sua madre e a tutte le mamme “questa è la carezza che non ho dato, per chi ama in silenzio, per chi non chiede nulla in cambio, per tutte le madri coraggiose, per la persona più importante della mia vita” per arrivare poi a un pensiero sui “tempi difficili come quelli che il mondo sta attraversando” dove è importante ricordare che “l’amore è l’unica cosa che resta”.

E ancora Me ne frego, il brano che sintetizza la sua anima più ribelle, quella che lo ha caratterizzato già dagli albori rendendolo sin da subito un artista fuori dagli schemi “C’è chi si veste di apparenze, chi si nasconde dietro maschere. Noi no. Non ce ne freghiamo” e Amore disperato, la canzone che “dedico alla persona che mi ha salvato la vita”.

Cambia lo scenario, tuta di pelle e occhiali da sole: Rolls Royce, al suo fianco l’amico di sempre Boss Doms (sul palco unicamente per questo brano) per restituire al pubblico l’iconica performance che ha stupito tutta l’Italia nel Sanremo 2019. Su Dirty Love entrano anche i fiati ad arricchire l’ensemble e su Latte + Lauro lancia un provocante invito al suo pubblico “se avete ancora i vestiti addosso sentitevi liberi di toglierli” e prima di dedicargli Incoscienti giovani, il brano dell’ultimo Sanremo, lo ringrazia per “avergli salvato la vita”.

Non può mancare un medley con i successi più sfacciati,Pessima, Cadillac, Bulgari, Thoiry, in jeans e maglietta nera. Si arriva verso il gran finale, in total white, con la formazione dei musicisti al completo per i brani Barabba III, La bella e la bestia, Nati da una costola, e poi “Abbiamo tutti vite diverse, ma siamo tutti così simili, così legati dalla stessa storia”: C’est la vie.

Intanto non si arresta la catena di sold out per il tour nei palazzetti 2026, arriva il tutto esaurito anche per la data di Eboli, Bologna, la seconda di Firenze e per la terza tappa al Forum di Milano.