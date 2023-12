Show di video mapping sul Maschio Angioino per il cartoon Disney “Wish”

A Napoli si celebra l’arrivo del nuovo film con fuochi e luci

Roma, 13 dic. (askanews) – Per celebrare l’uscita del nuovo lungometraggio Disney di Natale “Wish”, sul Maschio Angioino di Napoli è stato proiettato uno show di video mapping e fuochi d’artificio dedicato al film che arriverà il 21 dicembre nelle sale italiane.Lo show multimediale, che è stato anche una celebrazione del centesimo anniversario di The Walt Disney Company, è stato realizzato con tecnologie visive non invasive a sorgenti laser RB, che rispettano l’ambiente.I fuochi d’artificio, fabbricati da maestri fuochisti italiani con il legno raffinato della vite e l’alluminio, erano comete ispirate alla scia dorata di Star, uno dei personaggi di Wish, che, partendo dalla videoproiezione, hanno illuminato per oltre 40 metri il cielo sopra le mura del castello. Il pubblico ha assistito allo spettacolo nel Giardino Romantico del Palazzo Reale di Napoli dove era presente una riproduzione del personaggio del film Star, la sfera di sconfinata energia che aiuta la protagonista Asha ad affrontare il potente Re Magnifico per salvare la sua comunità. Star arriverà anche a Torino in Piazza Bodoni sabato 16 dicembre e a Milano in Largo Treves lunedì 18 dicembre.Wish racconta del regno di Rosas, dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente da essere accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano il sovrano di Rosas, Re Magnifico per salvare la comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose.Nella versione italiana del film, Gaia presta la propria voce ad Asha; Amadeus interpreta Valentino, la capretta di Asha e Michele Riondino presta la propria voce nei dialoghi a Re Magnifico. Il film è diretto dal regista premio Oscar Chris Buck (Frozen – Il regno di ghiaccio, Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle) e Fawn Veerasunthorn (Raya e l’ultimo drago).