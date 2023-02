Shro e Tsic promuovono a Filadelfia la XVII Conferenza dei Ricercatori Italiani nel Mondo: come partecipare

La Texas Scientific Italian Community (Tsic), la Sbarro Health Research Organization (Shro), in collaborazione con la Temple University (College of Science and Technology) invitano a presentare un abstract alla XVII Conferenza dei Ricercatori Italiani nel Mondo che si terrà a Filadelfia, sabato 1° aprile 2023 dalle 9,30 alle ore 15, nella Charles Library, al 1° piano della Temple University.

“La Conferenza – si legge in una nota – è aperta ai ricercatori italiani che operano in diversi campi della scienza, della tecnologia, dell’aerospazio, della medicina e delle discipline umanistiche. Il Comitato Organizzatore accoglie anche ricercatori di tutti i paesi e industrie che lavorano su argomenti relativi all’Italia per presentare un abstract e per partecipare alla conferenza dal vivo”.

I ricercatori sono invitati a inviare il proprio abstract con una breve biografia a: xviiconferenceresearchers@gmail.com. La scadenza per la presentazione è il 20 marzo prossimo.

Gli abstract, inclusi il riassunto della ricerca e la biografia, dovrebbero essere limitati a una pagina stampata per non superare le 400 parole e dovrebbero essere in formato docx. Non esitate a inviare un abstract anche se non sarete in grado di partecipare alla conferenza dal vivo. La lingua ufficiale dell’incontro è l’inglese. Per ulteriori informazioni, visitare le pagine web del TSIC: www.texasic.org.

Le richieste sulla logistica devono essere inviate a: xviiconferenceresearchers@gmail.com

Distinti saluti,

Comitato organizzativo

XVII Convegno dei Ricercatori Italiani nel Mondo