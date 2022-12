Si accendono le luci a Brusciano, arriva il Natale in città

Si accendono le luminarie natalizie a Brusciano. Il primo evento di questo genere voluto fortemente dal suo primo cittadino e dalla sua giovane amministrazione.

Si è soliti associare il nome della città di Brusciano ad eventi e fatti di cronaca nera, dall’insediamento invece della nuova amministrazione nel 2021, che ha visto eletto come sindaco l’Avvocato Giacomo Romano, c’è stato un cambio di passo.

Ed in quest’ottica che si inserisce l’evento che si è svolto per dare l’inizio alle festività natalizie, una serata che ha visto coinvolta l’intera comunità bruscianese rappresentando un momento di aggregazione.

“Effettivamente dal mio insediamento abbiamo affrontato tante questioni e organizzato tanti eventi. Abbiamo inaugurato la palestra all’aperto e riprogettato un parco giochi inclusivo ( il parco Sant’Antonio), riattivato la mensa scolastica, ristrutturato l’aula consiliare, siamo passati alla storia per la prima festa dei Gigli post pandemia, abbiamo progettato ed ottenuto finanziamenti in seno al PNRR per un palazzetto dello sport, per un asilo nido – continua il Sindaco Giacomo Romano – proprio in quest’ottica s’inserisce il Natale inclusivo che abbiamo organizzato, non dimenticando però il momento storico che ci troviamo a vivere, con lo sguardo rivolto verso l’Ucraina ed il suo popolo, a cui va tutto il nostro affetto e supporto”

L’evento è stato segnato da un conto alla rovescia che ha anticipato l’accensione del grande albero sulla piazzetta antistante il Comune di Brusciano ed a seguire in Piazza XI Settembre animazione, giochi ed attrazioni per i più piccoli e per le loro famiglie.

“Circostanze come questa servono non solo a rilanciare il comune di Brusciano ma anche a creare rete con i paesi limitrofi, ed in questo senso che stiamo lavorando sinergicamente con l’intera amministrazione” così afferma il Dott. Renato Grimaldi, dirigente politiche sociali del comune di Brusciano.

Prima dell’accensione delle luminarie c’è stato un momento di preghiera guidato dal Don Salvatore Purcaro parroco della comunità parrochiali bruscianesi, che rivolgendosi ai presenti ha lanciato un pensiero di speranza.

“La città si è illuminata in tempi record per permettere a cittadini e turisti di visitarla nel giorno dell’Immacolata. L’intento di iniziative come questa messe in campo è infatti quello di rappresentare la vera Brusciano – dichiara l’Assessore alle politiche sociali, la Dott.ssa Giuseppina Liberti – Stiamo lavorando perchè Brusciano possa diventare una città inclusiva. Una città aperta al confronto, all’accoglienza, al dialogo e allo scambio delle sue eccellenza. Lavoriamo per non lasciare indietro nessuno!”

“Con lo sguardo rivolto alla guerra che imperversa, qui da Brusciano cogliamo l’occasione di lanciare un messaggio di fiducia nel tempo che verrà. La pandemia che ci ha travolti e sconvolti, ci ha d’altronde insegnato anche questo, ha guardare avanti, sempre!” questo il pensiero espresso dalla Dott.ssa Monica Cito, assessore all’istruzione.

Il calendario a Brusciano per le festività natalizie è fitto di eventi in pieno spirito natalizio.