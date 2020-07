Si conclude il Festival del Nuovo Cinema Francese

Per il suo decimo anniversario, RENDEZ-VOUS, il FESTIVAL DEL NUOVO CINEMA FRANCESE, torna a Roma, dal 1 al 6 luglio 2020. In seguito alla sospensione della manifestazione, avvenuta i primi di marzo, il festival esclusivo dedicato al cinema francese, torna in una veste speciale « en plein air », nella splendida cornice dell’Arena Nuovo Sacher. In attesa che la normalità riprenda il suo corso, ci è sembrato importante proporre al pubblico il viaggio più semplice e incredibile che ci sia concesso, quello del cinema. La nostra esplorazione, guidata da grandi maestri e da esordienti d’Oltralpe, ci offre percorsi in mondi inediti e storie straordinarie, e con la magia che il cinema sa produrre, nella selezione presentata, attraverso voci e generi molti diversi, si sofferma a riflettere su una frase che abbiamo spesso sentito ripetere in questi mesi: se c’è qualcosa che la storia pubblica e quella privata ci suggerisce è che le crisi sono occasione per un vero cambiamento. Di crisi e rinascita parlano i 6 titoli presentati in anteprima nazionale, in versione originale nell’Arena Nuovo Sacher. Ad aprire il festival, il 1° luglio alle 21.30, nella cornice dell’Arena Nuovo Sacher, è stata l’anteprima nazionale di ROUBAIX, UNE LUMIÈRE | ROUBAIX, UNA LUCE, l’ultimo lungometraggio di un cineasta amatissimo in Italia: ARNAUD DESPLECHIN, cui il festival, appena due anni fa, ha dedicato un focus speciale e che sarà a Roma per incontrare il pubblico e la stampa. L’ambasciatore di Francia, Christian Masset, il regista Arnaud Desplechin e il regista Nanni Moretti, la direttrice artistica Vanessa Tonnini e il Consigliere culturale Christophe Musitelli, hanno inaugurato mercoledi’ 1 luglio la decima edizione del Festival del Nuovo Cinema Francese Rendez-Vous 2020, in programma fino al 6 luglio all’Arena Nuovo Sacher di Roma. Iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia, di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Christian Masset, la manifestazione è realizzata dall’Institut Francais Italia, con la collaborazione di UniFrance. Il responsabile del progetto è Benoît Blanchard e la direzione artistica è affidata a Vanessa Tonnini. BNL – Gruppo BNP Paribas, per il decimo anno consecutivo, è sponsor principale della rassegna. Il festival beneficia anche del sostegno della Fondazione Nuovi Mecenati – fondazione franco-italiana per la creazione contemporanea – di Brioni, dell’Hotel St Regis Rome, di France 24 e Air France, vettore ufficiale.