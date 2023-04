Si danza in Costa Etrusca, verso la 14^ edizione del festival diretto da Rosita Morelli e Sabrina Galgani

di Massimiliano Craus

Mancano sempre meno giorni alla 14esima edizione del “SiDanza in Costa Etrusca”, festival della danza a tutto tondo. Sempre più credibile all’attenzione della critica e degli addetti ai lavori, il “SiDanza in Costa Etrusca” torna prepotentemente in circolazione per raccogliere sempre più adesioni e, soprattutto, intercettare le esigenze delle nuove generazioni danzanti. “Siamo felici di tornare sul palco il prossimo 30 aprile – tuona la vulcanica direttrice artistica Rosita Morelli – io e Sabrina Galgani non vediamo l’ora di tornare alla carica e riprenderci quanto perso in questi ultimi due anni.” E infatti sulla scena del Garden Toscana Resort di San Vincenzo, in provincia di Livorno, l’evento diretto da Rosita Morelli e Sabrina Galgani per la quattordicesima volta, si avvale ancora della collaborazione dell’Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero Acsi.



“Ricordo i primi due anni del concorso in un piccolo borgo – aggiunge Rosita Morelli – con l’idea di metter su un’esperienza da condividere per fare maggiore gioco di squadra tra noi professionisti del balletto in provincia. Poi dalla terza edizione i numeri sono aumentati in maniera esponenziale e abbiamo trovato la location che ancora oggi ospita la nostra kermesse, ovvero il Garden Toscana Resort in quel di San Vincenzo. Come di consueto le due direttrici hanno accolto a sé nomi significativi per un cast davvero eterogeneo, capace senz’altro di intercettare le istanze della nuovissima generazione danzante. Si parte da Dorian Grori, esponente del Balletto di Tirana prima di approdare al Nuovo Balletto Calssico di Cosi-Stefanescu. Accanto a lui il coreografo di danze urbane Swan, tra l’altro pioniere in Italia del Poppin’ e Lockin’; David Bellay, direttamente dal programma “Dance Dance Dance” in onda su Fox Life Italia di cui è il coreografo ufficiale della trasmissione. A seguire la star di Amici Amilcar, la coreografa di repertorio modern e contemporaneo Daniela Borghini ed infine Dunia Vera Hernandez, professoressa di metodologia cubana nell’ambito della danza classica. La tradizione qui diventa un valore aggiunto e, anche in questo 30 aprile, si tornerà a concorrere per maturare esperienze anche successivamente attraverso le numerose borse di studio messe in palio dalla direzione artistica. Basti pensare alla presenza ed alle occasioni promosse in passato dai vari Luciano Cannito, José Perez, Kledi, Steve La Chance, Margherita Trayanova, Alex Atzewi, Alen Bottaini e tanti altri ancora che hanno resto “SiDanza in Costa Etrusca” una tappa imperdibile per i giovani talenti. Per scoprire il passato e la XIV edizione della manifestazione, così come scoprire tempistica e modalità di partecipazione all’edizione del 30 aprile 2023, si suggerisce di visitare il sito internet ufficiale.