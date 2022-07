Si è spento all’età di 66 anni il poeta calabrese Franco Dionesalvi

Si è spento Franco Dionesalvi, poeta, scrittore, giornalista e docente. Nato a Cosenza 66 anni fa cominciò a scrivere poesie da giovanissimo. E’ stato il fondatore del Festival delle Invasioni e l’ideatore della Casa delle Culture e, a Rende, del Museo del Presente. “E’ con grande dolore e tristezza che apprendiamo della prematura scomparsa di Franco Dionesalvi – scrive infatti il sindaco di Rende, Marcello Manna. – Poeta, scrittore, giornalista, professore, intellettuale di rara cultura e conoscenza. Cosenza perde uno dei suoi figli migliori”. “Se n’è andato in punta di piedi come del resto è stata la sua vita” è solo uno degli innumerevoli post che appaiono sui social per ricordare il giornalista, poeta professore, assessore e uomo di immensa cultura “che aveva dato vita, in questa città, ad un fermento culturale ormai sparito da tempo”. “Ha saputo scegliersi le persone di cui attorniarsi e con loro costruire una città invasa di cultura e culturalmente agitata. Cosenza oggi è più sola, orfana della sua pacatezza e del suo sguardo che coglieva e ascoltava fino alle minuzie della vita cittadina attraversando la vita dei suoi cittadini”.

In un articolo apparso sul Quotidiano del Sud si ricorda che “aveva studiato nella Firenze degli anni Settanta, Diritto, ma non aveva quasi mai esercitato la professione di avvocato. Frequentò i circoli letterari, ma anche lo stadio della sua amata Fiorentina, gli indiani metropolitani, i freak di Ponte Vecchio e le comunità degli Hare Krishna forgiando un’intellettualità originale e mai omologata. Tornò a Cosenza per essere il capataz di una comunità intellettuale di poeti che ha lasciato intense pagine…”. Dionesalvi, si legge ancora sul quotidiano diretto da Roberto Napoletano, fu “redattore della rivista “Alfabeta”, caporedattore di “Capoverso” in stretta collaborazione con Carlo Cipparrone…e lascia intense raccolte poetiche e tre romanzi. Fu molto vicino a Giacomo Mancini…Negli anni Novanta la sua dedizione fece nascere il Festival delle Invasioni chiamando i grandi nomi della cultura mondiale, i concerti dei poeti del Rock come Patty Smith e Lou Reed. Dal basso aveva fatto arrivare dall’America Gregory Corso in indimenticabili giornate, da assessore fece sciamare in uffici e bus per Cosenza i poeti della Beat Generation da lui molto amati… Ha scritto possenti opere teatrali per il Centro Rat-Teatro dell’Acquario segnando un’altra potente stagione culturale mai provinciale ma autenticamente originale. Ha prestato la sua opera intellettuale anche collaborando molto e bene con Sandro Principe al Comune di Rende e all’assessorato regionale alla Cultura segnando altre stagioni indimenticabili. A Franco Dionesalvi si deve l’intuizione del Museo del Presente a Rende e della Casa delle Culture a Cosenza”. Il giornale ricorda ancora che Dionesalvi fu poi 2costretto a lasciare la città per andare a insegnare a Milano. Rimanendo poeta sensibile e raffinato nello scavo della parola. Aveva aderito al movimento letterario “Realismo letterario” curandone anche una preziosa antologia per Mursia. Ironico, gioioso, anticonformista senza fracasso, pacifista, difensore degli ultimi, controcorrente”.