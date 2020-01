Si è spento Giovanni, aveva scelto la sedazione

Roma, 12 gen. – (Adnkronos) – Si è spento . Il giovane calciatore pugliese, malato di sarcoma osseo dal 2017, nei giorni scorsi aveva annunciato su Facebook di aver scelto di farsi sedare per lenire il dolore. “Il dolore è troppo, ho scelto l’induzione al coma farmacologico: terminerò così il mio percorso sperando di essere stato d’aiuto a molte persone”, aveva scritto Custodero sul social network.

“E’ una domenica di dolore per tutta la famiglia della Lega Dilettanti. Dopo una lunga battaglia, Giovanni non ce l’ha fatta: il suo cuore ha smesso di battere, ma il ricordo resterà vivo in tutti noi. E che la sua forza nel lottare fino all’ultimo giorno sia da esempio” il cordoglio su Twitter del presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia.