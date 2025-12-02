Si fa ma non si dice, invece molte volte notizie da verificare si rivelano ballons d’essai

Quando si discute di argomenti estremi, del genere ‘paesi di tutto il mondo impegnati in guerre su tutta la superficie del pianeta’, spesso si trascura un particolare. È quello di evidenziare che il movente di ciascuno di essi è riconducibile a diatribe economiche e ai fiumi di denaro che scorrono sotto di esse. Quindi, seppure non si possa parlare con rigore di linguaggio di una Terza Guerra Mondiale in pieno svolgimento, l’attuale stato dell’ umanità è testimone che la differenza tra le due definizioni, nel caso di specie, non esiste. Essa è stata in parte compensata da una forma di protagonismo di vari capi di stato, per non definire quell’ atteggiamento in modo ancor più confaciente, cioè delirio di grandezza. Quanto fin qui riportato è in contrasto con l’atteggiamento di un Capo di Stato sui generis: il Papa, dagli estimatori chiamato con il nome che si é dato assumendo quell’ impegno unico e sensa possibilitá di confronto al mondo, Leone XIV. È americano, ma non per tanto sta dando segni di consenso gratuiti al governo del suo Paese.Uguale atteggiamento sta assumendo nelle visite pastorali che sta facendo in giro per il mondo, sempre invitando i governi attuali a impegnarsi per raggiungere la Pace. Stando nel contempo attenti a non dare segnali di propensionr per uno scenario politico ben preciso. Del resto, se si prova a andare a fondo nella personalità di Leone XIV, non occorrerà una particolare inclinazione per la psicologia per inquadrare il suo modo di svolgere il ruolo che gli è stato conferito. É un docente di matematica, quindi accetta senza indugio di confrontarsi in un “ragionamento per assurdo”, ma non indulge a soluzioni approssimate dei problemi che la sua veste gli dà occasione di affrontare. Per dirla come si usa in campagna, per Sua Santità due più due fanno quattro e solo quattro, né 4+, né 4‐. Altrettanto, nel fare visite pastorali, non deve, come del resto sta facendo, chiedere in prestito a Sant’Antonio il dono dell’ ubiquità a tutti i costi, per essere in prima linea a combattere. Stando cosi i fatti, non é da ingenui pensare che l’attuale successore di Pietro stia giocando un ruolo molto importante per il ritorno della pace in terra agli uomini di buona volontà. Estensibile anche a quelli che non adottano tale condotta. Con l’augurio che si ravvedano, perché, in fondo, anche a loro non dispiacerebbe evitare il fuoco eterno.