Si getta in mare a Battipaglia per salvare i figlioletti e muore annegato

Un uomo di 49 anni e’ morto annegato nel mare di Battipaglia, nel Salernitano. E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi. L’uomo era originario dell’agro nocerino sarnese. Si era gettato in mare per riportare a riva i figli che erano in difficoltà. Il corpo è stato riportato a riva dai bagnini di un lido intervenuti tempestivamente ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Sul posto, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia.