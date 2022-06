Si inaugura a Napoli il nuovo Consolato onorario della Repubblica del Kazakhstan in Campania

Sarà inaugurato giovedì 23 giugno il nuovo Consolato onorario della Repubblica del Kazakhstan in Campania. Il Consolato avrà sede a Napoli in via Nevio, nel quartiere Posillipo. All’inaugurazione, prevista giovedì alle 17.30, parteciperanno l’Ambasciatore Yerbolat Semayev e il console dell’Ambasciata Kazaka in Italia Almat Abzhanov. L’Ufficio Consolare onorario di Napoli, guidato da Valentina Mazza, sarà operativo per la regione Campania. “Con questa riapertura – si legge in una nota – il Kazakhstan intende confermare il proprio interesse a intensificare le relazioni culturali, economiche e commerciali con l’Italia, da sempre un importante partner commerciale. Gli investitori italiani, già molto attivi in Kazakhstan, potranno trovare ulteriori interessanti occasioni di investimento in un Paese che, oltre ad essere la porta verso i più grandi mercati del mondo, abbonda di risorse naturali e materie prime e che presenta un ambiente decisamente ‘business-friendly’ con 13 Zone economiche speciali e 36 Zone Industriali nonché la previsione, per gli investitori stranieri, di sgravi fiscali, sovvenzioni, concessione di terreni, disponibilità di infrastrutture e procedure semplificate di assunzione di lavoratori stranieri. I settori con maggiori opportunità di investimento sono quelli dell’agricoltura e dell’agroindustria, il metallurgico, il chimico e petrolchimico, il sanitario e della farmaceutica, quello delle costruzioni, del turismo, dell’energia e della meccanica. Molto interessanti anche il settore digitale, quello delle infrastrutture, quello dello smaltimento dei rifiuti e della vendita al dettaglio di alimentari e casalinghi”. La riapertura del Consolato onorario della Campania, il quinto in Italia, “dimostra chiaramente l’importanza di questo territorio che contribuirà allo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi”, conclude la nota.