Si incremente la cooperazione industriale e scientifica con Cuba

Da quando l’apertura verso Cuba da parte degli Stati Uniti e’ cambiata in bene, l’isola caraibica rappresenta un`incredibile opportunità per il Sistema Italia, siano esso le imprese o gli enti di ricerca, e l`evento del 30 giugno scorso conferma la bontà della nostra scelta di intessere relazioni stabili con le comunità scientifiche ed imprenditoriali del CentroSud America; ha dichiarato Fabio De Furia, Presidente del Consorzio Roma Ricerche a margine dell`incontro “Presentazione della nuova normativa sugli investimenti esteri a Cuba e opportunità di business” che si è tenuto alla Farnesina alla presenza di Luigi Marras, Direttore Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali del Ministero degli Affari Esteri, Sua Eccellenza Milagros Carina Soto Aguero, Ambasciatore di Cuba in Italia, Ileana Nunez Mordoche, Viceministro del Commercio Estero e degli Investimenti Stranieri della Repubblica di Cuba.

Tema dell`incontro è stato il piano di sviluppo per attrarre gli investimenti stranieri, specie in ambito tecnologico, e stimolare la presenza delle imprese nella incantevole isola di Cuba, favorendo il comparto delle PMI. Tra i settori favoriti ci sono quello delle energie rinnovabili, dell`innovazione tecnologica, delle costruzioni, delle biotecnologie e della farmaceutica.

“Il piano di crescita presentato dalla delegazione cubana – ha proseguito De Furia – è un chiaro segnale per il nostro mondo delle imprese ad alto tasso d`innovazione che vogliono esportare all`estero il loro talento, il loro know-how tecnologico. Le prospettive sono molto interessanti: il settore delle biotecnologie, quello della green economy, il parco tecnologico inserito nel piano di Sviluppo della zona di Mariel e il sistema industriale in generale, sono delle occasioni importanti per tutte quelle realtà, da un punto di vista scientifico e tecnologico, espressione dell`eccellenza del territorio di Roma e Lazio”.

Sulla stessa linea anche Nicola Cecchi, Presidente della Camera di Commercio Italo-Cubana “Accogliamo con soddisfazione l`evento di oggi che dimostra come la strada intrapresa dal governo cubano, da noi sempre auspicata, sia quella giusta, soprattutto nell`ambito dell`innovazione che esalta il sistema economico italiano e il ruolo della Camera di Commercio”.

Il Consorzio Roma Ricerche è un’organizzazione no-profit costituita nel 1986, da enti privati e pubblici, con lo scopo istituzionale di realizzare un collegamento tra il mondo universitario e quello industriale per facilitare il trasferimento di tecnologie innovative e strategiche, dal mondo della ricerca a sostegno della competitività del sistem

industriale. Soci attuali del Consorzio Roma Ricerche sono: le Università di Roma “La Sapienza”, “Tor Vergata”, “Roma Tre” e LUISS, gli enti CNR, ENEA, Unicredit, Finmeccanica, CCIAA di Roma, Unindustria e il Polo Tecnologico Industriale Romano.