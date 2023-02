Si rinnova Mazda2 con la versione 2023

ROMA (ITALPRESS) – La Mazda2 si rinnova per il model year 2023 con un design aggiornato esternamente e internamente, due nuove tinte per la carrozzeria, una nuova struttura per gli allestimenti e due edizioni speciali, le sportive Homura e Homura Aka. Con il design Kodo evoluto e ancora più sofisticato, la Mazda2 2023 si distingue per stile ed eleganza. Il frontale è caratterizzato da una fascia frontale in tinta con la carrozzeria che, in alternativa, può essere anche nera, e da un nuovo disegno del paraurti, ora più sportivo. L’estetica della parte anteriore conferisce alla Mazda2 2023 una maggiore presenza su strada e, grazie alla diversa finitura della calandra, ne distingue i vari allestimenti: da quello di ingresso Centre Line a quello di vertice Exclusive Line.

Entrambe le versioni sono dotate di un ricco equipaggiamento di serie tra cui l’infotainment con display a colori da 8″, la connessione Apple CarPlay e Android Auto, i rivestimenti in pelle per volante e fari a LED completi di lavafari. L’allestimento Centre Line è inoltre caratterizzato da dettagli in tinta con la carrozzeria previsti per la griglia anteriore, per i cerchi e per le finiture della plancia. Comodità, tranquillità e sicurezza nel possedere la Mazda2 sono notevolmente migliorate grazie alla possibilità di avere in dotazione il Convenience Pack che comprende i sensori di parcheggio, il monitoraggio degli angoli ciechi e il Sistema intelligente di frenata in città (SCBS) – che monitora costantemente la velocità e le altre auto sulla strada così da ridurre o evitare eventuali danni. A questi si uniscono i sedili riscaldabili, i sensori luce/pioggia e il climatizzatore automatico.

La Exclusive Line aggiunge nella dotazione di serie già ricca anche i vetri scuri, i cerchi in lega da 16″, la smart key, il volante riscaldabile e la videocamera posteriore. Il Drive Assistance Pack la impreziosisce con numerosi sistemi di assistenza alla guida, tra cui anche il Cruise Control Adattivo e i fari a matrice di LED per offrire un’esperienza di guida Jinba Ittai confortevole e coinvolgente anche nei viaggi più lunghi.

A livello stilistico fanno ingresso nella gamma colori due nuove tinte: Aero Grey e Air Stream Blue, portando i colori disponibili per la carrozzeria a undici. Se l’Aero Grey è ispirato alla dinamicità e alla forza di un flusso d’aria che attraversa un tunnel, il colore Air Stream Blue esprime tutta la leggerezza dell’aria che sale verso il cielo azzurro. Le finiture degli interni della Mazda2 2023 si abbinano ora al sofisticato look degli esterni: materiali e colori dell’abitacolo sono stati infatti attentamente coordinati, combinando rivestimenti in tessuto in tinta unita, inserti plancia in bianco, nero o verde menta e anelli interni delle bocchette bianchi.

La declinazione del line-up della Mazda2 2023 si amplia con due versioni speciali: Homura e Homura AKA. Entrambe si caratterizzano esternamente per la griglia a nido d’ape di colore nero con accenti rossi, le finiture di colore nero lucido per i retrovisori esterni, l’antenna di tipo “shark” e i passaruota inferiori anteriori e posteriori. L’edizione Homura Aka conquista per il suo stile che coniuga tutte le caratteristiche dell’allestimento Exclusive Line e un look ancora più sportivo grazie alla combinazione dei colori rosso e nero, al tetto esterno di colore nero e i ai cerchi in lega da 16″ dal design e colore esclusivo Nero con inserti Machine. L’Homura, invece, si caratterizza per le finiture nere dei cerchi in lega da 16″, della griglia anteriore e dei retrovisori esterni.

Internamente le due versioni speciali propongono un abitacolo di elevata qualità e una raffinata combinazione di colori per enfatizzare la sensazione di spaziosità e prestigio, dove ai rivestimenti in pelle e tessuto neri si abbinano le cuciture dei sedili rosse e i contorni delle bocchette di ventilazione canna di fucile e rosso scuro. Per la Homura Aka sono disponibili anche i rivestimenti in pelle/tessuto e la fascia della plancia centrale rivestita in tessuto scamosciato con cuciture rosse in vista. La gamma dei propulsori della Mazda2, ampliamente modificata lo scorso anno e perfettamente adattata alle esigenze del segmento B, resta invece invariata per il model year 2023: l’esclusiva tecnologia Mazda Diagonal Vortex Combustion, prima al mondo nel suo genere, ha ridotto in maniera significativa le emissioni di CO2 e migliorato l’efficienza dell’innovativo motore quattro cilindri Skyactiv G da 1,5 litri: durante il processo di iniezione, l’aria aspirata viene fatta fluire diagonalmente nella camera di combustione. La miscela aria-carburante così ottimizzata, unitamente all’elevatissimo rapporto di compressione di 15,0:1, consente una combustione rapida ed efficiente.

Ciò ha migliorato i consumi di carburante di circa il 6,8%, e ha ridotto le emissioni di CO2 sull’intera gamma dei propulsori del 9-12% in modalità WLTC. Disponibile con 75 CV per i neopatentati e 90 CV abbinato alla tecnologia Mazda M Hybrid, entrambi i motori sono ai vertici della categoria per consumi ed emissioni: il 75 CV è stato insignito del premio GreenCap per la sua efficienza, solo 4,8 l/100 Km con 109 g/km di CO2, migliorata ancora dal 90 CV Mild Hybrid con 4,7 l/100 Km e 107 g/km di CO2. Le prime consegne della Mazda2 2023 sono previste da maggio con prezzi a partire da 19.000 Euro per la 75 CV Centre Line fino ai 23.450 Euro per la Homura Aka dotata del motore da 90 CV.

foto: ufficio stampa Mazda Italia

(ITALPRESS).