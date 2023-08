Si schianta con l’auto a Chieti contro la chiesa, muore 25 enne

Un ragazzo di 25 anni, residente a Miglianico (Chieti), e’ morto in seguito a un incidente stradale avvenuto, intorno alle 5 di questa mattina, a Chieti. Stando a una prima ricostruzione, il giovane era alla guida della sua auto Audi A4 quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo a forte velocita’ contro il muro della chiesa di Sant’Anna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per il 25enne non c’e’ stato nulla da fare. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri della Compagnia di Chieti.