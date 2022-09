SI terrà a Ischia il Forum Polieco sull’economia dei rifiuti. Martedì 27 la presentazione al Caffè Gambrinus

“Fare il punto sul sistema del riciclo e sulle gravi ripercussioni legate ai rincari energetici e alle nuove rotte internazionali dei traffici illeciti, sulla ricerca e l’innovazione per una vera transizione ecologica”: è l’obiettivo della XIV edizione del Forum Internazionale PolieCo sull’Economia dei Rifiuti che si svolgerà a Ischia il 30 settembre e 1 ottobre all’Albergo della Regina Isabella e che avrà per titolo “Il Gioco dei Rifiuti”.

La conferenza stampa di presentazione si terrà martedì 27 settembre alle ore 11,30, al Caffè Gambrinus di Napoli. Interverranno il Presidente del PolieCo, Enrico Bobbio e la direttrice del PolieCo, Claudia Salvestrini. Il focus sui traffici illeciti dei rifiuti sarà a cura del Comandante del Gruppo per la Tutela ambientale e la Transizione ecologica di Napoli , Ten. Col. Pasquale Starace. Sono previsti i saluti istituzionali dell’ Assessore alla Legalità della Regione Campania , Mario Morcone .

“L’incontro – si legge in una nota – rappresenta l’opportunità per annunciare i relatori che parteciperanno ai lavori di Ischia, ma anche e soprattutto un primo importante momento per un fondamentale screening del tema. Dai problemi endemici del sistema al Covid e alle speculazioni energetiche, il mondo del riciclo vive ormai un’emergenza continua. Alcune fra le più grandi imprese del settore del trattamento dei rifiuti hanno già annunciato la chiusura per l’impossibilità di sostenere i costi in rialzo dell’energia, mettendo a rischio attività che sono il cuore pulsante dell’economia circolare. Il rischio è che possano essere vanificati gli sforzi dei cittadini che differenziano i rifiuti e che si indichi erroneamente la termovalorizzazione come unica strada possibile”.