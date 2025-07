Si terrà ad ottobre al Fuji Speedway il “Mazda Fan Festa 2025”

ROMA (ITALPRESS) – Mazda Motor Corporation ha annunciato che nel prossimo mese di ottobre si terrà il “Mazda Fan Festa 2025” presso il celebre circuito Fuji Speedway in Giappone. L’atteso evento annuale è destinato ad attirare migliaia di partecipanti, che potranno vivere un intero fine settimana all’insegna dell’adrenalina e della passione per Mazda, tra sfilate di auto, competizioni, esposizioni e numerose attività interattive pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età. Considerato uno degli appuntamenti più importanti per Mazda in Giappone, l’edizione 2025 si svolgerà per la prima volta presso il Fuji Speedway, ai piedi del suggestivo Monte Fuji, nelle giornate del 4 e 5 ottobre. L’evento sarà ispirato al tema “Un posto speciale dove condividere l’amore e la passione per le auto”, espressione del continuo impegno di Mazda verso l’innovazione e il rafforzamento del legame con la propria community. Pensato come un’esperienza coinvolgente per un pubblico eterogeneo, dagli appassionati di lunga data alle famiglie, il festival proporrà un ricco programma di attività. I visitatori avranno l’opportunità di interagire direttamente con gli ingegneri e gli sviluppatori Mazda, partecipare a incontri con la community, assistere a dimostrazioni di motorsport e prendere parte a iniziative pensate per tutte le età, inclusi spazi e attività dedicate ai più piccoli.

Tra le novità dell’edizione 2025, spiccano le esperienze multisensoriali pensate per far vivere da vicino i processi di sviluppo e produzione Mazda. I visitatori, di tutte le età, potranno cimentarsi in laboratori di programmazione, simulazioni di progettazione di veicoli e attività legate al mondo del marketing, per scoprire in prima persona cosa si cela dietro la creazione di una Mazda, rafforzando così il legame con il marchio. Tra i momenti più attesi della manifestazione, spicca la Media Roadster Endurance Race1, una competizione amatissima che vanta una tradizione di 35 anni. Inserita all’interno del programma motorsport del festival, questa gara mira a trasmettere la passione e l’emozione per le gare a un pubblico sempre più ampio, contribuendo a rendere l’esperienza ancora più coinvolgente per tutti i visitatori. Le principali attrazioni dell’evento includono: Esibizioni dimostrative di diverse Mazda da competizione, tra cui l’iconica Mazda 787B. La Mazda Car Parade Run, che offre ai clienti la possibilità di guidare la propria Mazda sul circuito. La Mazda Fan Endurance Round 5 – Shizuoka (nota anche come Matsutai). La celebre Media Roadster Endurance Race. Il Circuit Safari, che permette ai passeggeri di vivere da vicino l’azione in pista. La mostra di tecnologia con le più recenti innovazioni firmate Mazda. L’esperienza diretta nel processo produttivo. L’area dedicata alle gare virtuali per immergersi in una coinvolgente sfida agonistica. Una selezionata area ristoro di alto livello, con la presenza di noti ristoranti e caffetterie di Tokyo. La vendita di specialità gastronomiche di Hiroshima e del merchandising ufficiale Mazda.

