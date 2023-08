Il papà dell’influencer Gianmaria Sainato muore annegato a Sapri. Si era tuffato nonostante il mare grosso

Si tuffa a Sapri nonostante il mare grosso. Andrea Sainato, 59 anni, barbiere molto conosciuto a Sapri, padre dell’influencer Gianmaria, è morto questa mattina annegato. Il corpo dell’uomo è stato notato da un bagnante che ha fatto scattare l’allarme. Immediatamente recuperato e portato sulla spiaggia, Sainato era già morto malgrado il tentativo di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. Si era tuffato in acqua nonostante il mare mosso e non si esclude che possa essere stato colto da malore per lo sforzo di rientrare a riva.