“Siamo tutti figli di Gaza”, la manifestazione a Parigi

“Viva Palestina” e “Free Palestine”, tra gli slogan dei partecipanti

Roma, 14 giu. (askanews) – Al grido di “Siamo tutti figli di Gaza”, “Viva Palestina” o “Free Palestine”, centinaia di manifestanti, tra cui l’eurodeputata Rima Hassan, si sono radunati in Place de la République a Parigi in seguito all’appello di cinque sindacati, partiti di sinistra e gruppi per i diritti dei palestinesi per chiedere la pace a Gaza e il riconoscimento dello Stato di Palestina. “La nostra responsabilità politica, civica, morale ed etica consiste nel deviare, disobbedire e intraprendere tutte le azioni necessarie che ci consentono di rispettare il diritto internazionale, porre fine al genocidio e, infine, chiamare lo Stato israeliano a rispondere di fronte ai tribunali internazionali”, ha dichiarato Rima Hassan davanti ai presenti.