Siccità, Schifani “Uffici al lavoro per contributo aziende zootecniche”

PALERMO (ITALPRESS) – “Erogare il contributo agli allevatori per l’acquisto di foraggio nel più breve tempo possibile”. E’ l’input che il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha dato nel corso di una riunione con i dirigenti generali dei dipartimenti Bilancio e Agricoltura, Ignazio Tozzo e Dario Cartabellotta e con il capo di gabinetto di Palazzo d’Orleans, Totò Sammartano.

“In attesa della pubblicazione della norma approvata dall’Ars su proposta del governo regionale, che ha stanziato dieci milioni di euro, prevista per martedì prossimo – prosegue Schifani – ho dato indicazioni agli uffici della Regione per un utilizzo immediato delle risorse, così da mitigare gli effetti di una crisi idrica senza precedenti”.

In tal senso, la Ragioneria generale provvederà a rendere disponibili le somme sull’apposito capitolo di bilancio sin all’inizio della prossima settimana, fa sapere la Regione.

“Già martedì – si legge in una nota -, a margine della riunione del Comitato di sorveglianza del Psr in programma a Taormina, si terrà una riunione con le organizzazioni di categoria per concordare criteri e modalità, che possano consentire di fare arrivare alle aziende zootecniche i fondi nella maniera più immediata possibile. L’ipotesi potrebbe essere quella di un’erogazione del contributo attraverso le associazioni di categoria o, in maniera diretta, per quelle imprese che non aderiscono a nessuna organizzazione”.

