Sicilia, 5 comuni su 7 al ballottaggio

Palermo, 29 apr. (AdnKronos) – Finisce l’era del M5S a Bagheria, in provincia di Palermo. Con 12.777 voti e una percentuale del 46,4 per cento Filippo Maria Tripoli, sostenuto dal centrosinistra, è il nuovo sindaco. Il grosso centro del Palermitano, amministrato negli scorsi cinque anni da Patrizio Cinque, sindaco eletto tra le fila del M5S e autosospeso dal movimento, è uno dei due Comuni, insieme ad Aci Castello (Catania), in cui la corsa per la poltrona di primo cittadino si è risolta al primo turno. Aci Castello ha visto la vittoria di Carmelo Scandurra, sostenuto da Pd e da alcune liste civiche. Mentre per conoscere il nome del sindaco si andrà al ballottaggio negli altri centri in cui si votava con il maggioritario: Caltanissetta, Gela, Castelvetrano, Mazara del Vallo e Monreale.

Tripoli, sostenuto dal Pd che non ha ‘schierato’ però il proprio simbolo, ha vinto sugli avversari Giacinto Di Stefano, appoggiato da 6 liste (l’Aquilone, Forza Italia, Unione Di Centro, Diventerà Bellissima, Bagheria popolare, Lega), che si è fermato a 8.578 voti con una percentuale del 31,15 per cento. Solo terza la donna su cui puntava il M5S, l’assessore comunale uscente Romina Aiello che si ferma all’11,36 per cento con 3.128 voti. Distaccati Antonio Belvedere sostenuto da ‘Lista Cento passi per Aspra e Bagheria’ con 1.642 voti (5,96 per cento), e Angela Daniela Alessandra Iannì con ‘Movimentiamo Baaria’ che ha raggiunto una percentuale del 5,13 per cento (1.414 voti).

Alto anche l’astensionismo, hanno votato 28.651 bagheresi, di cui 14.087 uomini (59,37 per cento) e 14.564 donne (57,62 per cento), per una percentuale totale pari al 58,47 per cento. Nel 2014 la percentuale di voto era del 63,84 per cento. Filippo Maria Tripoli, 39 anni il prossimo settembre, sposato, padre di due figli, già consigliere comunale uscente, era appoggiato da 6 liste (Uniamo Bagheria, Bagheria #Avanti tutta, Radice future, Mis, Bagheria tricolore, Si Cambia Liberi e forti), un “progetto civico per amministrare Bagheria” come lui stesso lo ha definito.