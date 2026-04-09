Sicilia, avanzo record di oltre 5 miliardi. Schifani “Continuiamo a crescere”





PALERMO (ITALPRESS) – “A conferma del nostro buon lavoro in questi anni di legislatura, oggi la Giunta ha approvato un’ipotesi verosimile di avanzo di bilancio che registreremo per fine 2025 di più di 5 miliardi. Non soltanto abbiamo ereditato un disavanzo, ma lo abbiamo azzerato; adesso siamo in surplus. Somme figlie di una buona politica, lo dicono i numeri, ma noi continuiamo sul percorso della crescita, del sociale e della creazione di posti di lavoro. Questo è il mio impegno, impegno che continuerò a fare quotidianamente”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in un video pubblicato sui social. vbo/mca2

(Fonte video: pagina Facebook Renato Schifani)