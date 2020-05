Sicilia: dissesto idrogeologico, a Naso in arrivo progetto per Statale 116

Palermo, 20 mag. (Adnkronos) – Nel Messinese, lungo la fascia Tirrenica, c’è un tratto della statale 116 che spesso, in occasione di intense piogge, viene invaso da terra e detriti a causa dell’instabilità della parete che lo costeggia. Siamo nel territorio di Naso, in località San Giuliano, all’altezza del chilometro 54,400 e la strada, che collega Randazzo a Capo d’Orlando, è molto trafficata in ogni periodo dell’anno. Indispensabile, quindi, porre un argine alla frana e consolidare il versante per scongiurare pericoli per gli automobilisti, ma anche per chi abita nelle case a monte che potrebbero risentire dei movimenti del terreno.