Sicilia: dissesto idrogeologico, si completa strada tra Bivona e Palazzo Adriano

Palermo, 30 apr. (Adnkronos) – Recupero e riqualificazione della viabilità intercomunale per una vera valorizzazione del territorio. E’ una delle principali linee guida della Struttura contro il dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. E i lavori di messa in sicurezza della strada di montagna tra il Comune di Bivona, nell’Agrigentino e quello di Palazzo Adriano, che ricade nella provincia di Palermo, rientrano perfettamente in questa tipologia. L’Ufficio diretto da Maurizio Croce ha infatti portato al traguardo la gara per la manutenzione straordinaria, la sistemazione e il completamento della importante arteria intercomunale. Al primo posto della relativa graduatoria, con un ribasso del 26,1 per cento, si è piazzato il Consorzio stabile Santa Chiara Scarl di Favara.