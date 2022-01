Sicilia in zona arancione, Musumeci: “La aspettavamo”

[videojs_video url=”https://video.italpress.com/play/mp4/video/QWLM”]



La zona arancione “la aspettavamo da una settimana perché

quello che conta è il numero dei ricoveri nei reparti in

terapia intensiva e sub intensiva. Mi spiace che il 77% di quei

posti letto sia occupato da persone non vaccinate”: a dirlo il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, parlando con i giornalisti a Catania. agd/fsc/gtr