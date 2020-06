Sicilia: Miccichè, ‘manifestazione contro Samonà e Lega una sciocchezza, demagogia pura’

Palermo, 2 giu. (Adnkronos) – La manifestazione che si terrà oggi pomeriggio a Palermo per chiedere al Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci di ritirare la delega al neo assessore ai Beni culturali, il leghista Alberto Samonà, “è una sciocchezza, pura demagogia”. Lo ha detto all’Adnkronos il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Nello Musumeci, parlando della protesta che inizierà alle 18 di oggi davanti a Palazzo dei Normanni. “Quando si contesta un governo, lo si può fare per motivazioni davvero importanti, o lo si può fare tanto per protestare. E questa mi sembra proprio una di quelle manifestazioni tanto per protestare – dice ancora Miccichè a margine della cerimonia per la Festa della Repubblica – Perché se Musumeci avesse scelto per i Beni culturali e l’Identità siciliana un signore di Bolzano o una signora veneta forse ci sarebbe stato da arrabbiarsi, ma Musumeci non lo avrebbe mai fatto. E alla fine ha scelto una persona palermitana”.