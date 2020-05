Sicilia: Musumeci, ‘Anas vergognosamente inadempiente con l’isola’ (2)

(Adnkronos) – “Abbiamo atteso due anni e mezzo sperando che qualcosa cambiasse, invece ci siamo resi contro che il tempo trascorso è stato inutile”, ha detto il governatore. “Delibereremo oggi tre atti in materia di infrastrutture e in particolare due riguardano infrastrutture viarie dell’isola. Ci sono norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra Anas e noi, l’accordo non è stato rispettato e mantenuto. Ci riferiamo al fatto che in Sicilia le opere affidate all’Anas nella realizzazione diretta o indiretta rimangono ferme da decenni e in alcuni casi senza fare neppure un piccolo passo in avanti. Ci riferiamo a opere di straordinario interesse come l’autostrada A19 Palermo-Catania. Il ponte Morandi in un anno è stato rimesso su ed abbiamo provato grande commozione, ma perché il metodo Morandi deve essere l’eccezione e non la regola per le opere più importanti?