Sicilia: Musumeci, ‘Salvini vuole candidato Lega? Desiderio non è un diritto…, sarò più smart’

Palermo, 15 ago. (Adnkronos) – Confessa che “alla vigilia di Ferragosto, qui a Palermo, in questo Palazzo semideserto, mi sento un po’ il custode del tempio”. Nello Musumeci racconta la sua estate fra le emergenze della Sicilia, che “è l’esagerazione dell’Italia”. Il presidente della Regione Siciliana parla di Covid e incendi, ma anche del suo futuro politico e dei rapporti con gli alleati, in un’intervista a “La Sicilia”. Musumeci anticipa che chiederà alla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese (oggi a Palermo per il comitato nazionale sull’ordine e la sicurezza pubblica) “un nuovo approccio sugli incendi estivi: sta cambiando tutto e non possiamo mantenere le regole che andavano bene trent’anni fa”. Ma sulla matrice dei roghi ammonisce sulla “cattiva informazione: la Regione, per legge, si occupa della prevenzione antincendi nelle aree demaniali boschive, non nelle campagne dei privati”. Ed è in questo contesto, dove «l’operaio forestale pagato dalla Regione non può mettere piede», che secondo il governatore rientra “gran parte della superficie devastata dalle fiamme”. Sui ritardi nell’avvio della campagna antincendio, ammette, “non escluderei “distrazioni”da parte di qualche dipartimento regionale. E questo lo verificheremo”.