Sicilia: riprende all’Ars dibattito su finanziaria e si arena su Irsap

Palermo, 26 mar. (Adnkronos) – Riprende all’Ars l’esame della finanziaria ed è subito stallo. Il dibattito d’Aula si arena sull’articolo 154 che riguarda la riforma dell’Irsap. Il deputato del Pd Antonello Cracolici contesta le procedure previste dalla norma per quanto riguarda la vendita all’asta dei beni dei consorzi Asi: “Procedure – sottolinea – che provocherebbero la paralisi amministrativa”. Il pentastellato Luigi Sunseri chiede il rinvio in commissione della norma, evidenziando che “la riforma dell’Irsap non può essere presentata in finanziaria”. A sbloccare la situazione è l’assessore alle Attività produttive Mimmo Turano disponibile a stralciare l’articolo e a presentare sul tema un disegno di legge autonomo. “Chiedo un impegno formale di tutte le forze politiche – dice – affinché dalla prossima settimana in Commissione si affronti la riqualificazione delle Asi e la riforma dell’Irsap sulla base dell’articolo 154”. “Tutto il testo sarà mandato in III Commissione – ha concluso il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè – e chiedo al presidente Orazio Ragusa di trattare questo testo come prioritario in assoluto in modo che nel giro di una settimana possa essere rinviato in Aula come disegno di legge autonomo”.